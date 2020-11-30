Посадочный модуль китайского аппарата "Чанъэ-5" готовится к прилунению

Посадочный модуль китайского автоматического космического аппарата "Чанъэ-5" в понедельник отделился от орбитального и начал готовиться к посадке на Луну. Об этом сообщило Китайское национальное космическое управление, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Отделение произошло в 04:40 по местному времени [00:40] под контролем технических специалистов из Пекинского центра управления полетами", - отмечается в тексте.

После этого орбитальный комплекс, в состав которого входит возвращаемая капсула, останется на лунной орбите на высоте около 200 км от поверхности, в то время как посадочный модуль начнет совершать маневры для подготовки к посадке.

Согласно сообщению, к настоящему моменту миссия "Чанъэ-5" уже совершила две коррекции орбиты, а также два тормозных маневра. После посадки модуль приступит к бурению и сбору образцов реголита (лунного грунта) как с глубины около 2 м, так и при помощи механического манипулятора с поверхности естественного спутника Земли. Всего планируется собрать 2 кг породы, которые будут помещены в вакуумный контейнер.

После этого специальный модуль при помощи двигателя тягой 3 кН осуществит взлет и автоматическую стыковку с орбитальным модулем "Чанъэ-5", где грунт будет перемещен в возвращаемую капсулу. Затем взлетный модуль отделится от орбитального, а последний направится к Земле. Он вернется на околоземную орбиту, где возвращаемая капсула отделится от него, после чего ожидается ее посадка в автономном районе Внутренняя Монголия на севере КНР.

В случае успеха миссия "Чанъэ-5" впервые за 44 года (после "Луны-24" в 1976 году) доставит на Землю образцы лунного грунта, а Китай станет третьей страной после США и СССР, которой удалось решить такую задачу.