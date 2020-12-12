В результате массовых столкновений в Тунисе ранены более 30 человек

Не менее 30 человек получили ранения различной степени тяжести в ходе массовых столкновений, прошедших в субботу в центральной части Туниса на границе провинций Меденин и Кебили. Об этом сообщил информационный портал Tunisie Numérique, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Участниками столкновений с применением огнестрельного оружия стали жители соседних регионов Дуз (провинция Кебили) и Бени Кхедеш (провинция Меденин), уже продолжительное время в судебном порядке оспаривающие административную принадлежность туристического района Аин Схуна, расположенного на границе двух провинций.

В результате беспорядков сожжено несколько автомобилей, разрушено одно кафе. Пятеро пострадавших в крайне тяжелом состоянии направлены в центральный госпиталь города Меденин, один из них в возрасте 62 лет находится при смерти.

Для прекращения вооруженных столкновений местные власти были вынуждены задействовать силы охраны правопорядка, а также армейские подразделения