Премьер Португалии отменил визиты из-за контакта с заразившимся коронавирусом Макроном

БАКУ/Trend/ - Премьер-министр Португалии Антониу Кошта отменил официальные визиты в Сан-Томе и Принсипи и в Гвинею-Бисау, которые были запланированы на 18-20 декабря, из-за контакта с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, у которого был выявлен коронавирус. Об этом в четверг сообщил телеканал SIC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В связи с подтверждением положительного результата теста президента Франции Эммануэля Макрона, с которым он [Антониу Кошта] встречался вчера в Елисейском дворце, премьер-министр ушел на самоизоляцию <...> У премьер-министра нет никаких симптомов", - цитирует телеканал заявление пресс-службы главы правительства.