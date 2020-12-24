В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,9

В Тихом океане недалеко от государства Палау произошло землетрясение магнитудой 5,9, сообщила Геологическая служба США (USGS), передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Землетрясение зафиксировали в 18.11 по времени UTC. Эпицентр залегал на глубине 10 км в 89 километрах к юго-западу от острова Ангаур.

О пострадавших или разрушениях не сообщалось.