В Японии вспышку птичьего гриппа зафиксировали в 13 префектурах

Вспышка птичьего гриппа была зафиксирована в префектура Тиба на востоке страны. Об этом в четверг сообщает агентство Kyodo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Очаг заражения выявлен на птицеферме в городе Исуми. Таким образом, Тиба стала 13-й префектурой Японии, в которой местные власти в этом году обнаружили вспышку птичьего гриппа. При этом инфекция была в этом сезоне впервые выявлена в районе, граничащим со столичной префектурой.

Вспышка птичьего гриппа была зафиксирована в Японии в начале ноября. В связи с этим по всей стране уже забито более 2,7 млн кур.