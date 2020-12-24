В Японии вспышку птичьего гриппа зафиксировали в 13 префектурах
Вспышка птичьего гриппа была зафиксирована в префектура Тиба на востоке страны. Об этом в четверг сообщает агентство Kyodo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Очаг заражения выявлен на птицеферме в городе Исуми. Таким образом, Тиба стала 13-й префектурой Японии, в которой местные власти в этом году обнаружили вспышку птичьего гриппа. При этом инфекция была в этом сезоне впервые выявлена в районе, граничащим со столичной префектурой.
Вспышка птичьего гриппа была зафиксирована в Японии в начале ноября. В связи с этим по всей стране уже забито более 2,7 млн кур.
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