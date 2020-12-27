В Пакистане в результате крушения военного вертолета погибли четыре человека

Двое пилотов и двое военных погибли в субботу в результате крушения вертолета на севере Пакистана.

Об этом сообщается в заявлении армии, передает в воскресенье агентство "Синьхуа", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, вертолет транспортировал тело солдата в военный госпиталь. Причиной крушения стала техническая неисправность.