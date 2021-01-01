Новогодняя ночь в Нью-Дели стала самой холодной за 15 лет

Сильный туман и рекордный холод пришли в индийскую столицу в новогоднюю ночь, когда столбик термометра в 06:00 утра (04:30 GMT+4) опустился до плюс 1,1 градуса по Цельсию. Это самая холодная температура в Нью-Дели с 8 января 2006 года, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Минимальная температура плюс 1,1 градуса по Цельсию - самая холодная за последние 15 лет. 8 января 2006 года температура понизилась до плюс 0,2 градуса по Цельсию", - отмечается в сообщении.

Самая низкая минимальная температура, зарегистрированная в январе прошлого года, составила плюс 2,4 градуса по Цельсию, указывает департамент. Метеорологи полагают, что предстоящая ночь в городе также будет холодной, но температура воздуха начнет повышаться со 2 января, и к 4 - 5 января ночные температуры в индийской столице поднимутся до плюс 8 градусов. Обычно средняя ночная температура января в Дели колеблется около плюс 13 градусов.

Врачи в Нью-Дели ожидают всплеск простудных заболеваний, поскольку в городе нет центрального отопления, а электрообогреватели могут позволить себе не все. Кроме того, в столице на улицах ночуют многочисленные поденные рабочие, прибывающие из деревень на заработки.

Новогодние празднования в Нью-Дели были запрещены - 31 декабря правительство национального столичного округа Дели (в состав которого входит нью-Дели) объявило о введении комендантского часа в ночь с 31 декабря на 1 января и в ночь с 1 на 2 января в период с 23:00 до 06:00, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Как сообщила пресс-служба столичного правительства, это решение объясняется тем, что празднование Нового года в общественных местах "представляет значительную угрозу распространения вируса" и может свести на нет все успехи, достигнутые в борьбе с пандемией. Однако компании молодежи отмечали праздник в различных районах города, запускали фейерверки и петарды. При этом непривычный для индийцев холод довольно быстро разогнал празднующих по домам.