Медицинский вертолет разбился в ЮАР - СМИ

Не менее пяти человек погибли в результате крушения вертолета скорой медицинской помощи в провинции Квазулу-Наталь на юго-востоке ЮАР. Об этом в пятницу сообщило агентство "Синьхуа", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, на борту находился пилот и четыре медицинских работника. Вертолет разбился в городе Бергвилль на пути к пациенту. По словам очевидцев, вертолет взорвался перед падением. Подробности произошедшего агентство не приводит.