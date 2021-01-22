В Шри-Ланке одобрили использование вакцины AstraZeneca

Власти Шри-Ланки одобрили использование вакцины британско-шведской компании AstraZeneca против нового коронавируса. Об этом сообщил в пятницу местный портал Ada Derana, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Национальное управление по контролю за медикаментами выдало разрешение на чрезвычайное использование вакцины AstraZeneca для борьбы с коронавирусом в Шри-Ланке", - цитирует портал госминистра здравоохранения Чанну Джаясумана.

По последним данным, в островном государстве выявлено свыше 55 тысяч случаев заражения коронавирусом при 274 летальных исходах.

Шри-Ланка столкнулась со второй волной пандемии COVID-19 после того, как в октябре 2020 года были обнаружены два новых источника инфекции в столице страны Коломбо и ее окрестностях, где заразились более 25 тысяч человек. Сейчас некоторые районы Коломбо изолированы, чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса.

В Шри-Ланке принят закон об обязательном масочном режиме и соблюдении социальной дистанции. За его нарушение грозит наказание в виде крупного штрафа или лишения свободы на шесть месяцев.