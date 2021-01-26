Китай и Новая Зеландия расширили соглашение о свободной торговле

Власти КНР и Новой Зеландии во вторник расширили двустороннее соглашение о свободной торговле, дополнив его пунктами об усилении взаимной открытости. Об этом сообщило агентство "Синьхуа", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, с китайской стороны протокол был заверен подписью министра коммерции Ван Вэньтао. Церемония заключения договоренностей состоялась в режиме онлайн. Согласно официальному документу, Пекин обязуется усилить открытость для внешнеэкономической деятельности по целому ряду направлений, в том числе в области общественного образования, пассажирского транспорта и авиации, в финансовом секторе, а также в сфере услуг по уходу за пожилыми людьми.

Соглашение о свободной торговле между Китаем и Новой Зеландией было заключено в 2008 году. Это первый документ о взаимной отмене торговых ограничений, подписанный между КНР и государством, входящим в список развитых стран.