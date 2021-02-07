Болгария получила первую партию вакцины AstraZeneca
Первая партия вакцины от коронавируса - 28,8 тыс. доз - британско-шведской компании AstraZeneca поступила в субботу в Болгарию. Об этом на брифинге сообщил директор Агентства по лекарственным препаратам Богдан Кириллов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Болгария заказала и до конца года получит 4,5 млн доз вакцины AstraZeneca. До конца февраля в страну должно поступить 260 тыс. доз препарата", - отметил Кириллов.
На данный момент для вакцинации в стране используется вакцина, разработанная американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech. В настоящее время прививку получили около 57 тыс. человек, в том числе более 17 тыс. - вторую дозу.
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