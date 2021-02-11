Семь человек пострадали при взрыве снаряда в Колумбии
По меньшей мере семь человек получили ранения в результате взрыва снаряда, который произошел на западе Колумбии. Об этом в среду сообщила радиостанция La FM, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, инцидент произошел в муниципалитете Торибио (западный департамент Каука). Во время столкновения между колумбийскими военнослужащими и членами бывшей повстанческой организации "Революционные вооруженные силы Колумбии" один из снарядов попал во двор жилого дома и сдетонировал. Семь мирных жителей получили ранения различной степени тяжести. Они были доставлены в больницу.
Власти начали расследование происшествия.
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