Неизвестные пытались атаковать кортеж главы МВД Ливии в Триполи

Группа неизвестных лиц в воскресенье пыталась атаковать в Триполи кортеж машин, в одной из которых находился министр внутренних дел Правительства национального согласия Ливии Фатхи Али Башага. Об этом сообщил ливийский новостной портал Al-Marsad, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, на улице Джанзур в столице страны группе автомобилей министерства внутренних дел перегородили дорогу несколько военных машин. По предварительным данным, охрана главы МВД арестовала двух человек, один из нападавших был убит.

Ливийский телеканал Libya 24 сообщил, что ранение получил один из охранников министра, сам Башага в результате инцидента не пострадал.

Как указывает Al-Marsad, причиной инцидента был несогласованный выезд военных машин на перекресток, который в тот момент проезжал кортеж главы ливийского министерства внутренних дел.

В настоящее время в МВД ПНС Ливии объявлено чрезвычайное положение, военный вертолет кружит над местом инцидента.