Индия отправила на орбиту бразильский спутник наблюдения и еще 18 аппаратов

Другие страны 28 февраля 2021 10:53 (UTC+04:00)
Индия отправила на орбиту бразильский спутник наблюдения и еще 18 аппаратов

Индийская организация космических исследований успешно отправила в воскресенье на орбиту Земли 19 спутников, в том числе бразильский Amazonia-1. Об этом сообщила сама организация, которая вела прямую трансляцию запуска на своей странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации ведомства, запуск индийской ракеты-носителя PSLV-C51 был произведен с космодрома, расположенного в космическом центре им. Сатиша Дхавана на острове Шрихарикота у юго-восточного побережья Индии.

"PSLV-C51 успешно взлетел из космического центра им. Сатиша Дхавана, Шрихарикота. Amazonia-1 успешно отделился от четвертой ступени PSLV-C51 и выведен на орбиту", - сообщила ISRO.

Бразильский 637-килограммовый аппарат Amazonia-1 является спутником наблюдения за поверхностью Земли. Это первый бразильский спутник, который выведен на орбиту индийской ракетой. Среди других аппаратов - три исследовательских спутника, предоставленных консорциумом индийских академических институтов, один аппарат, собранный по программе обучения молодых ученых, 14 спутников от компании NewSpace India Limited, осуществляющей отправку на орбиту спутников индийскими носителями. Среди этих аппаратов: индийский демонстрационный спутник технологий SindhuNetra, американскский NanoConnect-2 и еще 12 аппаратов SpaceBEE для спутниковой связи.

На орбиту также должны быть выведены гравированный портрет премьер-министра Нарендры Моди и электронная копия индийского священного писания "Бхагаватгита".

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