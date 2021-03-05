В Канаде заявили, что одобрят вакцину фирмы Johnson & Johnson через несколько дней
Министерство здравоохранения Канады одобрит использование на территории страны вакцины от коронавируса, разработанной компанией Johnson & Johnson, в течение ближайших нескольких дней. Об этом в четверг сообщила журналистам представитель ведомства Суприя Шарма, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Процесс изучения вакцины Johnson & Johnson [специалистами Минздрава] идет очень хорошо, - сказала она. - Мы ожидаем, что окончательное решение будет принято в течение ближайших нескольких дней".
Как сообщил генерал Дэни Фортин, который отвечает за сортировку и распространение вакцин от нового коронавируса в этой стране, поставки вакцины Johnson & Johnson в Канаду могут начаться уже во втором квартале текущего года.
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