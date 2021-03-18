Не менее девяти человек погибли в результате крушения вертолета в Афганистане

Другие страны 18 марта 2021 08:58 (UTC+04:00)
Не менее девяти человек погибли в результате крушения вертолета в Афганистане

По меньшей мере девять человек стали жертвами крушения военного вертолета в афганской провинции Вардак в центральной части страны в ночь на четверг.

Об этом со ссылкой на источники сообщил телеканал Tolo News, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Другие подробности произошедшего пока не приводятся.

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