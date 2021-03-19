Канада получит из США 1,5 млн доз вакцины от коронавируса до конца марта

Полтора миллиона доз вакцины от нового коронавируса, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca, поступят в Канаду из США до конца марта. Об этом заявила в эфире телеканала СTV канадский министр общественных работ и закупки Анита Ананд, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее сообщалось, что власти США планируют направить 4 млн доз вакцины от нового коронавируса компании AstraZeneca в Мексику и Канаду. Последней планировалось передать 1,5 млн доз.

14 декабря прошлого года в Канаде началась вакцинация населения. На данный момент в стране доступны вакцины американских компаний Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson, а также британско-шведской AstraZeneca.