Пакистан испытал баллистическую ракету, способную нести ядерное оружие
Пакистан в пятницу провел успешное испытание баллистической ракеты малого радиуса действия Shaheen-1А, сообщили вооруженные силы страны, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
По данным армии Пакистана, дальность действия ракеты с высокоточной системой наведения составляет 900 км.
Ракета длиной 12 метров способна нести боеголовку в ядерном и обычном оснащении. Масса боеголовки составляет одну тонну.
Целью летных испытаний была проверка различных конструктивных и технических параметров системы вооружения, сообщила пресс-служба армии Пакистана.
С успешным испытанием разработчиков и военных поздравили президент Пакистана Ариф Алви и премьер-министр Имран Хан.
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