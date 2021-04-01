Бразильский регулятор одобрил вакцину Janssen для экстренного применения

Другие страны 1 апреля 2021 01:47 (UTC+04:00)
Бразильский регулятор одобрил вакцину Janssen для экстренного применения

Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) в среду одобрило вакцину против коронавируса фармацевтической компании Janssen - подразделения американской Johnson & Johnson - для временного ограниченного применения в условиях ЧС. Соответствующее решение было принято единогласно в ходе заседания руководства фармрегулятора, которое транслировалось в YouTube, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Компания подала все документы, касающиеся безопасности и эффективности препарата, клинических и доклинических исследований. Компания оказывала постоянное содействие Anvisa, провела 11 встреч со специалистами агентства", - отметил глава Anvisa Антониу Барра Торрес. Он также признал, что бразильский регулятор при принятии решения учел тот факт, что данный препарат уже был одобрен Европейским агентством лекарственных средств.

25 марта Janssen подала заявку на регистрации своей вакцины против коронавируса для временного ограниченного использования в условиях ЧС. Согласно местному законодательству, такие запросы должны рассматриваться в течение семи дней.

Вакцинация от коронавируса началась в Бразилии 18 января. В рамках прививочной кампании используются препарат, разработанный британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, и китайская вакцина Sinovac Biotech. Оба препарата изготавливают в Бразилии из китайского сырья. Во втором квартале запланировано начало производства в стране активного компонента Оксфордской вакцины.

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