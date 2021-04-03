На востоке Японии выявили вспышку чумы свиней

Власти префектуры Гумма на востоке Японии зафиксировали вспышку чумы свиней на местной ферме. Об этом сообщил в субботу телеканал NHK, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что в рамках эпидемиологических мер будут уничтожены около 10 тыс. животных. Кроме того, власти проведут расследование для установления причины появления инфекции в регионе.

В прошлый раз вспышка чумы свиней была выявлена на территории Гуммы в сентябре 2020 года. В декабре очаг инфекции также обнаружили в западной префектуре Миэ, а в январе - в соседней префектуре Вакаяма.