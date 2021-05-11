Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировали в районе Фиджи

Землетрясение магнитудой 5,7 было зарегистрировано во вторник возле архипелага Фиджи. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно ее данным, эпицентр подземных толчков располагался в 474,5 км к юго-западу от столицы Фиджи, города Сува, с населением около 77,3 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информация об угрозе цунами не поступала.