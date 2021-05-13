ХАМАС заявило о запуске новых ракет в направлении городов Израиля
Боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС "Бригады Иззэддина аль-Кассама" объявило о запуске новых ракет в направлении южных израильских городов.
Об этом сообщила в четверг радиостанция "Дунья аль-Ватан", передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По ее информации, несколько ракет было запущено в 18:00 по местному времени, в частности в направлении городов Нетивот и Беэр-Шева. По данным радиостанции, новая серия ударов стала ответом ХАМАС на недавние жертвы среди своих бойцов, а также гражданского населения в прибрежном анклаве после израильских обстрелов.
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