В Мьянме обстреляли бензовозы с топливом для военных

Армия независимости Качина подвергла артобстрелу семь грузовиков в штате Шан в Мьянме, заподозрив, что те перевозят авиационное топливо для военных, находящихся у власти. Об этом сообщило во вторник издание Irrawaddy, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Офицер Армии независимости полковник Нау Бу заявил, что вооруженная группа атаковала пять автоцистерн на шоссе Юнион, и еще две - отдельно в понедельник и вторник. "Люди сказали нам, что топливо предназначено не для общественного использования, а для военных, поэтому мы открыли огонь", - сказал он. В настоящее время столкновений с военными в штате Шан нет, подчеркнул полковник.

Военные Мьянмы используют реактивные истребители для восстановления контроля над стратегической базой на границе с Китаем в районе Момаук штата Качин, захваченной этнической вооруженной группировкой в конце марта.

Качины являются одной из более чем 135 народностей, проживающих в Мьянме, и продолжают добиваться большей автономии путем вооруженного сопротивления. Крупнейшее формирование качинов - Качинская армия независимости.

1 февраля мьянманские военные объявили о введении чрезвычайного положения сроком на год и смещении руководства страны, объяснив это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре 2020 года выборах. Были задержаны высокопоставленные чиновники, включая президента Вин Мьина и государственного советника, главу МИД и лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, партия которой победила на выборах и должна была начать формирование правительства. Военные представили обновленный список членов кабинета, они уже заняли министерские посты.