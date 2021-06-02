Минздрав Колумбии сообщил о рекордном суточном приросте числа заразившихся коронавирусом
Министерство здравоохранения и социальной защиты Колумбии сообщило во вторник о 25 966 новых случаях заражения коронавирусом за 24 часа, что стало самым высоким для этой страны показателем суточного прироста. Предыдущий антирекорд был зафиксирован 27 мая (25 092 случая), передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"1 июня мы подтвердили выздоровление 23 833 пациентов, 25 966 новых случаев заражения и 523 летальных исхода в Колумбии. В итоге число выздоровевших достигло 3 193 406, пациентов с коронавирусом - 3 432 422, умерших - 89 297", - отмечается в сообщении, размещенном на странице министерства в Twitter.
В Боготе с начала эпидемии зафиксирован 971 881 случай инфицирования.
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