Неизвестные похитили кандидата в мэры в Мексике за несколько дней до выборов

Марилу Нуньес, кандидат от партии "Гражданское движение" в мэры города Куцамала-де-Пинсон в штате Герреро на юго-западе Мексики, была похищена неизвестными преступниками. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в среду в Twitter координатор этой партии Клементе Кастаньеда.

"Я получил информацию о том, что Марилу Мартинес Нуньес, наша кандидат на пост главы муниципалитета Куцамала-де-Пинсон в Герреро, была похищена вместе со своей семьей группой вооруженных людей, - информировал представитель "Гражданского движения". - Мы требуем немедленной реакции властей и губернатора Эктора Астудильо для того, чтобы найти похищенных живыми".

На прошлой неделе Альма Барраган, представлявшая "Гражданское движение" на выборах мэра города Моролеон в штате Гуанахуато, была застрелена на встрече с избирателями.

В Мексике 6 июня пройдут выборы федеральных депутатов и членов местных органов власти. Кроме того, жители 15 регионов получат возможность избрать новых губернаторов. К участию в голосовании приглашены свыше 92 млн человек.