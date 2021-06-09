В Монголии пройдут первые после конституционной реформы президентские выборы
Граждане Монголии в среду примут участие в выборах президента, который сменит на этом посту действующего главу государства Халтмаагийн Баттулгу и будет управлять страной в течение следующих шести лет, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Избирательные участки откроются в 07:00 по местному времени (03:00 GMT+4), а завершится голосование в 22:00 (17:00 мск). Как сообщил Генеральный избирательный комитет Монголии, участие в голосовании могут принять более 2,15 млн граждан страны, население которой составляет около 3,3 млн жителей. Из них 1,01 млн избирателей находятся в столице - Улан-Баторе, еще 1,14 млн - в других регионах страны.
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