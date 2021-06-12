Не менее 11 горняков оказались под завалом в шахте в Колумбии
По меньшей мере 11 горняков оказались заблокированы в угольной шахте, расположенной в центральной части Колумбии. Об этом в пятницу сообщили в Национальном горнодобывающем агентстве, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Спасательная команда <...> принимает участие в чрезвычайной ситуации из-за взрыва в угольной шахте в муниципалитете Соча, департамент Бояка. В отношении 11 пропавших без вести ведутся спасательные работы", - говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в Twitter.
Отмечается, что удалось спасти троих горняков. Также были обнаружены тела еще двоих.
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