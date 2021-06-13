При взрыве газа в Китае погибли 11 человек

Взрыв газа произошел в воскресенье в городе Шиянь (провинция Хубэй, Центральный Китай). По меньшей мере 11 человек погибли, 37 пострадали, сообщило центральное телевидение Китая, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По имеющимся данным, взрыв произошел около 06:30 по местному времени в районе Чжанвань. В результате взрыва сильно пострадало здание рынка.

Поисково-спасательная операция на месте ЧП продолжается.