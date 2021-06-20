Число смертей от COVID-19 в Бразилии превысило полмиллиона

Число летальных исходов заболевания, вызываемого коронавирусной инфекцией, в Бразилии превысило отметку в полмиллиона. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, написал в своем Twitter глава Минздрава страны Марселу Кейрога.

"Пятьсот тысяч потерянных жизней в результате пандемии, поразившей Бразилию и весь мир", - написал министр, выразив соболезнования родным и близким жертв.

Официальная статистика Минздрава пока не опубликована. По состоянию на вечер 18 июня в стране насчитывалось почти 498,5 тыс. смертей, вызванных COVID-19, и более 17,8 млн заразившихся.