Число смертей от COVID-19 в Бразилии превысило полмиллиона
Число летальных исходов заболевания, вызываемого коронавирусной инфекцией, в Бразилии превысило отметку в полмиллиона. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, написал в своем Twitter глава Минздрава страны Марселу Кейрога.
"Пятьсот тысяч потерянных жизней в результате пандемии, поразившей Бразилию и весь мир", - написал министр, выразив соболезнования родным и близким жертв.
Официальная статистика Минздрава пока не опубликована. По состоянию на вечер 18 июня в стране насчитывалось почти 498,5 тыс. смертей, вызванных COVID-19, и более 17,8 млн заразившихся.
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