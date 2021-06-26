В Мали при нападении на миссию ООН были ранены 12 немецких миротворцев

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила о ранении 12 немецких миротворцев и одного солдата другой страны при нападении на миссию ООН в Мали. Об этом пишет Associated Press. Ранее сообщалось о 15 раненых военнослужащих, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

По словам Крамп-Карренбауэр, трое солдат получили серьезные ранения. Состояние двоих из них оценивается как стабильное, а третий до сих пор находится на операции, уточнила министр. Все пострадавшие были доставлены в Гао на вертолете, после чего их распределили в немецкое, французское и китайское медицинские учреждения, отметила Крамп-Карренбауэр.

Она указала, что ночью из Гао вылетит самолет, который доставит раненых в Германию 26 июня.