31 человек погиб в результате дорожной аварии в Мозамбике

По меньшей мере 31 человек погиб и 11 получили серьезные травмы в результате столкновения автобуса и двух грузовиков в провинции Мапуту в Мозамбике. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в воскресенье сообщила радиостанция Radio Moçambique.

Всего в ДТП пострадали 57 человек,15 из них получили травмы легкой и средней тяжести.

По данным полиции, авария могла произойти из-за превышения скорости и плохой видимости на дороге.