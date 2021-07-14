Канада отправит на Олимпиаду в Токио крупнейшую делегацию с 1984 года

Канада направит на летние Олимпийские игры в Токио команду, состоящую из 371 спортсмена. Об этом говорится в сообщении Канадского олимпийского комитета, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В состав олимпийской команды вошли 225 женщин и 146 мужчин. Это самая крупная канадская делегация на летних Олимпийских играх с 1984 года, на Олимпиаде в Лос-Анджелесе страну представляли 408 атлетов.

В понедельник стало известно, что канадская теннисистка Бьянка Андрееску, занимающая пятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), не выступит на Олимпийских играх в Токио. Спортсменка приняла такое решение из-за пандемии коронавируса. Ранее от участия в Олимпиаде также отказался десятая ракетка мира канадец Денис Шаповалов.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.