Три землетрясения магнитудой до 3,5 произошли рядом с Курильскими островами и Японией
Сейсмологи в понедельник зарегистрировали в акватории Тихого океана рядом с Курилами (Сахалинская область, Россия) и Японией три землетрясения магнитудой до 3,5. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщили в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.
"Зарегистрированы три землетрясения магнитудой от 2,4 до 3,5. Последнее зафиксировано ближе к Японии. Глубина очагов - от 31 км до 52 км", - рассказали в филиале.
По данным сейсмологов, местные жители подземные толчки не ощутили. Угрозу цунами не объявляли.
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