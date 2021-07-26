Три землетрясения магнитудой до 3,5 произошли рядом с Курильскими островами и Японией

Сейсмологи в понедельник зарегистрировали в акватории Тихого океана рядом с Курилами (Сахалинская область, Россия) и Японией три землетрясения магнитудой до 3,5. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщили в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

"Зарегистрированы три землетрясения магнитудой от 2,4 до 3,5. Последнее зафиксировано ближе к Японии. Глубина очагов - от 31 км до 52 км", - рассказали в филиале.

По данным сейсмологов, местные жители подземные толчки не ощутили. Угрозу цунами не объявляли.