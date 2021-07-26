Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на севере Японии

Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано в понедельник на севере Японии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным национального метеорологического управления страны, эпицентр находился в префектуре Аомори, очаг залегал на глубине 70 км.

Информация о пострадавших или разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась. В Токио, где проходят Олимпийские игры, подземные толчки не ощущались.