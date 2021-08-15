Число погибших в результате землетрясения в Гаити возросло до 724

Количество жертв произошедшего 14 августа землетрясения в Гаити возросло до 724. Об этом,как передает Trend со ссылкой на gazeta.ru управление гражданской защиты страны сообщило в своем Twitter.

«Число погибших в результате землетрясения возросло до 724: 500 в департаменте Юг, 100 в департаменте Гранд-Анс, 122 в департаменте Нипп и два человека погибли на северо-западе страны», — говорится в сообщении.

Накануне в субботу, 14 августа, у берегов Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2. По последней информации, среди пострадавших более 1800 человек.

Как сообщили власти республики, сильнее всего пострадали департаменты Юг, Гранд-Анс и Нипп, в которых зафиксированы разрушения медицинской инфраструктуры и мест культа. Больше всего погибших обнаружено в департаменте Юг.

Впоследствии на Гаити произошло еще одно землетрясение, его магнитуда составила 5,8. Эпицентр находился в 35 км от коммуны Ле-Ке, население которой составляет около 125 тыс человек. Сообщений о разрушениях не поступало.