Kанадский суд назначит дату решения об экстрадиции финдиректора Huawei 21 октября

Верховный суд провинции Британская Колумбия, находящийся в Ванкувере, завершил заключительный этап слушаний по делу об экстрадиции в США финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу, назначив дату следующего заседания по делу на 21 октября. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил канадский телеканал CBC.

По информации телеканала, оглашение окончательного решения по экстрадиции Мэн Ваньчжоу 21 октября не ожидается, однако в этот день, вероятно, будет назначена дата оглашения вердикта.

Дело Мэн Ваньчжоу продолжается уже более двух с половиной лет. Она была задержана канадскими правоохранительными органами 1 декабря 2018 года в аэропорту Ванкувера во время пересадки на другой рейс по отдельному запросу об экстрадиции прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка в связи с обвинением в нарушении американских торговых санкций против Ирана, которых она якобы пыталась избегать, предоставляя банкам недостоверные сведения.

11 декабря того же года суд выпустил ее под залог в размере 10 млн канадских долларов ($7 млн), разрешив проживать в доме ее мужа в Ванкувере до окончательного решения об экстрадиции. Согласно решению судьи, финансовый директор Huawei должна находиться под круглосуточным наблюдением (она носит на ноге специальный браслет, за ней постоянно следят несколько охранников), а ее перемещения по городу частично ограничены.

В Соединенных Штатах Huawei, ее дочерним структурам и самой Мэн Ваньчжоу предъявлены обвинения по 23 пунктам, включая промышленный шпионаж и нарушение американских санкций против Ирана.