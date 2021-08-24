G7 согласовала подход к эвакуации и дорожную карту отношений с Талибаном
Группа семи (G7) согласовала совместный подход к эвакуации из Афганистана и требует от Талибан обеспечить безопасную эвакуацию людей из страны и после 31 августа. Об этом заявил во вторник премьер-министр Великобритании Борис Джонсон по итогам чрезвычайного виртуального саммита Группы семи по ситуации в Афганистане.
"Как G7 мы сегодня согласовали не только совместный подход к эвакуации, но и дорожную карту, при помощи которой мы будем взаимодействовать с Талибаном, возможно, в Кабуле будет правительство Талибана. И главное условие, которое мы ставим как G7, - они должны гарантировать до 31 августа и после этой даты безопасное передвижение для выезжающих", - сказал Джонсон в эфире телеканала Sky News.
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