В ВОЗ осудили богатые страны за накопление запасов вакцин

Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) заявила, что накопление вакцин от COVID-19 способствует продлению пандемии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает телеканал CNBC.

"Это не просто несправедливо, это не просто аморально, это продлевает пандемию", - сказала Мария Ван Керхов, глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ.

По данным ООН, Европейский союз полностью привил 57% своего населения и вводит бустерные дозы во Франции и Великобритании. Африка полностью вакцинировала всего 3% своего населения против коронавируса, сообщает телеканал.