В ВОЗ осудили богатые страны за накопление запасов вакцин
Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) заявила, что накопление вакцин от COVID-19 способствует продлению пандемии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает телеканал CNBC.
"Это не просто несправедливо, это не просто аморально, это продлевает пандемию", - сказала Мария Ван Керхов, глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ.
По данным ООН, Европейский союз полностью привил 57% своего населения и вводит бустерные дозы во Франции и Великобритании. Африка полностью вакцинировала всего 3% своего населения против коронавируса, сообщает телеканал.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Задержанный армянами Джамиль Бабаев возвращен азербайджанской стороне в обмен на двух армянских солдат
Делегация, представлявшая Азербайджан в «Армейских международных играх – 2021», вернулась из Москвы в Баку
Министр образования обратился к населению Азербайджана по поводу обеспечения продолжительности очного обучения
Сумгайытский судебный комплекс отвечает современным требованиям – зампред Пленума Коллегии адвокатов Азербайджана
Катарские компании приглашены инвестировать в проекты на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО)
Завершено следствие по уголовному делу экс-начальника Главного военного контрразведывательного управления упраздненного МНБ Азербайджана
Производство электроэнергии на освобожденных землях Азербайджана будет обеспечено за счет ВИЭ – министр
Более 200 уникальных фотографий – В Госфильмофонде Азербайджана создан личный архивный фонд Шахмара Алекперова (ФОТО)
Не прошедшие вакцинацию учителя в Азербайджане должны представить справку о противопоказании - минобразования
Лица с температурой тела выше 37 градусов в школы пропускаться не будут - минобразования Азербайджана
Пандемия COVID-19 создала основу для приобретения навыков в сфере дистанционного образования – Минобразования Азербайджана