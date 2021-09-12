В Китае выявили новый эпицентр заражения COVID-19

В минувшую субботу в Китае был выявлен новый эпицентр заражения СOVID-19 внутри страны, им стала восточная провинция Фуцзянь. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщил в воскресенье Госкомитет здравоохранения КНР.

По его данным, в субботу 19 внутренних случаев заражения зафиксированы в городе Путянь и один - в городе Цюаньчжоу провинции Фуцзянь.

Всего за минувшие сутки в стране выявлено 46 новых инфицированных, 26 из них прибыли из-за рубежа.

В августе центром распространения инфекции внутри страны стал город Нанкин провинции Цзянсу, где источником стали рабочие местного аэропорта, занимавшиеся уборкой авиалайнеров, прибывших из-за границы.

С начала пандемии в Китае зафиксировано 95199 случаев СOVID-19, от связанных с коронавирусом заболеваний скончались 4636 человек.