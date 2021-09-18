Умер экс-президент Алжира Абдельазиз Бутефлика

Другие страны 18 сентября 2021 03:42 (UTC+04:00)
Умер экс-президент Алжира Абдельазиз Бутефлика

Бывший президент Алжира Абдельазиз Бутефлика, возглавлявший страну с 1999 по 2019 год, умер на 85 году жизни. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил алжирский государственный телеканал TV1.

"Умер бывший президент Алжира Абдельазиз Бутефлика", - приводит телеканал заявление президентской канцелярии.

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