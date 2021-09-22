Китай направит 2 млрд доз вакцин от COVID-19 другим странам до конца года

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай планирует по итогам года поставить другим странам 2 млрд доз вакцин от COVID-19. Об этом он рассказал в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Трансляция заседания ведется на канале Всемирной организации в YouTube, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

«Китай приложит все усилия, чтобы поставить миру в общей сложности 2 млрд доз вакцин от COVID-19 до конца текущего года», — рассказал Си Цзиньпин.

Он отметил, что Китай за этот год выделит 100 млн. доз вакцин развивающимся странам.