Китай направит 2 млрд доз вакцин от COVID-19 другим странам до конца года
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай планирует по итогам года поставить другим странам 2 млрд доз вакцин от COVID-19. Об этом он рассказал в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Трансляция заседания ведется на канале Всемирной организации в YouTube, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".
«Китай приложит все усилия, чтобы поставить миру в общей сложности 2 млрд доз вакцин от COVID-19 до конца текущего года», — рассказал Си Цзиньпин.
Он отметил, что Китай за этот год выделит 100 млн. доз вакцин развивающимся странам.
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