Не менее 20 человек погибли при крушении лодки у берегов Гаити
По меньшей мере 20 человек стали жертвами крушения перевозившей пассажиров лодки у южного побережья Гаити. Об этом в субботу сообщает агентство EFE со ссылкой на местные власти, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, среди погибших - двое несовершеннолетних. Жители района, вблизи которого произошел инцидент, спасли несколько человек.
По предварительной версии, лодка была перегружена, поскольку на борту также находилось большое количество грузов, в частности, мешки с цементом.
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