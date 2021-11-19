Работе аэропорта Токио угрожают черепахи
Администрация международного аэропорта Токио Нарита предупредила об угрозе для самолетов из-за черепах. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает японский телеканал NHK.
Черепахи поселились в пруду около взлетно-посадочной полосы аэропорта Нарита, после чего управляющие аэропорта приняли решение о ее закрытии для полетов. По мнению экспертов, при взлете животных может засосать в турбину самолета, что приведет к аварии.
Администрация аэропорта в настоящий момент обсуждает со специалистами план действий из-за внезапной угрозы со стороны рептилий. Предлагается частично уничтожить популяцию черепах на территории аэропорта и установить забор между водоемом и взлетно-посадочной полосой.
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