Премьер Японии назвал борьбу с коронавирусом приоритетной в новом году

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что в 2022 году правительство будет уделять первоочередное внимание мерам по борьбе с коронавирусом и поддержке экономики. Новогоднее обращение премьера опубликовано в субботу на сайте его канцелярии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"С тех пор, как я занял пост премьер-министра в октябре прошлого года, наивысшим приоритетом для нас является борьба с новым коронавирусом. Благодаря беспрецедентным темпам вакцинации эпидемическая ситуация во второй половине прошлого года на некоторое время успокоилась. Однако мы также сталкиваемся с угрозой нового чрезвычайно заразного омикрон-штамма. Воспользовавшись преимуществом отсрочки его распространения, полученной благодаря строжайшим пограничным мерам, мы будем и дальше усиливать меры по профилактике вируса, его выявлению и лечению на ранней стадии", - отметил глава правительства.

Кисида также отметил, что власти страны будут оказывать всевозможную поддержку населению и бизнесу, чтобы смягчить негативные последствия пандемии. Кроме того, правительство Японии в этом году намерено для обеспечения роста экономики продвигать процесс цифровизации и бороться с изменениями климата за счет так называемых чистых технологий.

Император Японии Нарухито в своем новогоднем обращении, опубликованном Управлением императорского двора, выразил соболезнования тем, кто потерял родных и близких из-за коронавируса, и поблагодарил медицинских работников за их усилия по борьбе с инфекцией. Кроме того, говоря о событиях уходящего года, монарх уделил особое внимание десятой годовщине землетрясения и цунами 2011 года и летней Олимпиаде в Токио.

Из-за коронавируса вновь было отменено традиционное приветствие императора по случаю Нового года, во время которого десятки тысяч людей посещают территорию императорского дворца в центре Токио.