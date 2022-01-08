Число погибших в результате обрушения здания в Чунцине возросло до 16
Количество погибших в результате обрушения здания в муниципалитете Чунцин на юго-западе Китая возросло до 16. Об этом в пятницу проинформировало агентство Синьхуа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, поисково-спасательные работы завершены. В результате ЧП 16 человек погибли, 10 госпитализированы. Ранее Центральное телевидение Китая сообщало о девяти погибших.
Инцидент произошел в районе Улун около 12:10 по местному времени (07:10 мск). По данным Центрального телевидения Китая, причиной обрушения здания, где располагалась столовая, мог стать взрыв газа.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Некоторые участники беспорядков в Алматы говорили на тех языках, которые не распространены в Казахстане - Токаев
Состоялся телефонный разговор между генсеком Организации тюркских государств и главой МИД Казахстана
Дозы вакцины от коронавируса с истекшим сроком годности изъяты для утилизации - минздрав Азербайджана
Ассоциация производителей и экспортеров фруктов и овощей Азербайджана намерена расширить географию экспорта
Разработана "дорожная карта" в связи с историко-культурными памятниками на освобожденных территориях Азербайджана
Банк Венгрии готов профинансировать местные компании для участия в проектах по восстановлению Карабаха
В Баку прошли судебные заседания по искам выживших при крушении вертолета офицеров ГПС против председателя партии
Скрипка, нотная тетрадь и фрак… - народный артист Тофиг Бакиханов передал музею свои личные вещи (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев направил письмо Дмитрию Медведеву в связи с незаконным визитом российского депутата в Карабах
Критически важно понять, почему государство «проспало» подпольную подготовку терактов спящих ячеек боевиков - Токаев
Трагические события в Казахстане по-новому высвечивают проблемы демократии и прав человека - президент
Минтруда Азербайджана осуществляет электронный контроль за повышением заработной платы на местах до 300 манатов