В Бразилии 15 человек погибли из-за наводнения

В штате Минас-Жерайс на юго-востоке Бразилии из-за сильнейших ливней начались оползни и наводнения. Об этом сообщает BBC News, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

По информации издания, жертвами тяжелых погодных условий стали как минимум 15 человек. Среди погибших в том числе есть дети. Отмечается, что более 28 тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома и эвакуироваться в безопасное место.

В городе Хуатуба река вышла из берегов и затопила целые жилые кварталы. При этом, по данным Агентства горнодобывающей промышленности Бразилии, 36 дамб в штате находятся в состоянии чрезвычайного положения. Дождливую погоду в регионе объясняют, в частности, глобальным изменением климата.