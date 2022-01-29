В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,6
Землетрясение магнитудой 6,6 было зарегистрировано в субботу в Тихом океане в районе Кермадекского архипелага, входящего в состав Новой Зеландии. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Очаг залегал на глубине 33 км. Вблизи от эпицентра населенных пунктов не расположено.
Данные об угрозе цунами на данный момент не поступали.
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