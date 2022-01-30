В Оттаве проходит масштабная акция протеста против коронавирусных ограничений

Масштабная акция протеста, инициированная канадскими дальнобойщиками, проходит в центре Оттавы, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

На улицах, прилегающих к Парламентскому холму, где находятся комплекс зданий национального парламента и офис премьер-министра Канады Джастина Трюдо, выстроились сотни фур, тяжелых грузовиков, пикапов и легковых автомобилей. Еще тысячи машин, ехавших в организованных колоннах, уже не могут попасть в центр столицы и стоят на вылетных магистралях, ведущих в нее.

Тысячи людей, в том числе с детьми, собрались на Парламентском холме и близлежащих улицах. Многие пришли с флагами Канады, а также США, Сербии, Венгрии, Румынии, Польши, Мексики и других государств, выходцы из которых проживают в североамериканской стране. Участники акции держат в руках транспаранты "Свобода выбора", "Долой паспорта вакцинации", "Мое тело - мой выбор", "Оставьте наших детей в покое", "Долой тиранию" и другие.

Акция проходит спокойно и мирно, люди очень приветливы, многие танцуют и поют национальный гимн. Рядом с некоторыми грузовиками организованы пункты питания и обогрева. Многие дальнобойщики с собой также привезли биотуалеты, которые стоят рядом с их машинами.