Канада намерена запретить импорт нефти из России

Власти Канады хотят запретить импорт нефти из РФ на фоне ситуации в Украине. Об этом в понедельник заявил на пресс-конференции канадский премьер-министр Джастин Трюдо, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня мы объявляем о своем намерении запретить весь импорт сырой нефти из России", - сказал он. При этом Трюдо отметил, что Канада импортирует из РФ "очень небольшие объемы" нефти, но "эта мера даст очень мощный сигнал".