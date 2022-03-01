Канада намерена запретить импорт нефти из России
Власти Канады хотят запретить импорт нефти из РФ на фоне ситуации в Украине. Об этом в понедельник заявил на пресс-конференции канадский премьер-министр Джастин Трюдо, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Сегодня мы объявляем о своем намерении запретить весь импорт сырой нефти из России", - сказал он. При этом Трюдо отметил, что Канада импортирует из РФ "очень небольшие объемы" нефти, но "эта мера даст очень мощный сигнал".
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