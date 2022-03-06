КНДР заявила, что провела испытания систем разведывательного спутника

КНДР заявила, что осуществленный ей в субботу ракетный пуск был испытанием, связанным с разработкой разведывательного спутника. Об этом сообщает в воскресенье агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации Yonhap, испытание подтвердило надежность системы передачи и получения данных спутника, его командной системы, а также различных наземных систем управления.

Минобороны Японии в субботу заявило, что КНДР провела запуск баллистической ракеты. Она пролетела примерно 300 км и достигала высоты 550 км. Ракета упала в Японское море.

Это уже девятые ракетные испытания в КНДР с начала года.